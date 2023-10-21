عضو بـ«الشيوخ»: مصر لعبت دورا كبيرا في دخول المساعدات لمعبر رفح

قال النائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ إن النجاح في فتح معبر رفح ودخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية هو نتاج لجهود مصرية كبيرة، أدارها بنجاح الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ الذي تعامل مع الأزمة بحرفية سياسية كبيرة.

مصر تعاملت مع الأزمة بحرفية كبيرة

وأضاف «تهامي» في تصريحات لـ«الوطن» أن الجانب الإسرائيلي كان يراهن على أحد أمرين إما صمت الجانب المصري، وهذا لم يحدث بل شهدت الـيام التي أعقبت الأزمة تحركات مصرية فاعلة، وإما التصرف بعصبية من جانبنا وهذا أيضًا لم يحدث، ولكن القاهرة تعاملت بحكمة كبيرة وصبر غير مسبوق مع العمل في نفس الوقت من خلال المسار الدولي، والحديث مع الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول المؤثرة في سياسات المنطقة، بالإضافة إلى التواصل مع المنظمة الأممية.

مصر لا تتخلى عن دورها العربي

وشدد على أن مصر لايمكن أبدًا أن تتخلى عن دورها العربي ولا يمكن أن تتعامل مع القضية الفلسطينية إلا من خلال أدبيات السياسة المصرية التي تحرص على حق الشعب الفلسطيني في التحرر، لافتًا إلى دور الشعب المصري البطل الذي انتفض لدعم الرئيس والدولة في معركة مساندة الأشقاء في غزة، وللمساندة في حماية الأمن القومي المصري.

وشدد على ضرورة إدراج وحشية القصف الإسرائيلي على جدول أعمال جلسات مجلس الأمن القادمة، لأنها تعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان.

وتحتضن مصر فى العاصمة الإدارية، اليوم، القمة الدولية للسلام لبحث الأزمة الفلسطينية الراهنة وسط استمرار القصف الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة وسط صمت دولي.

وحرصت مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على بذل جهد كبير في اليوم الأول من وقوع الأزمة الراهنة للحد من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتضمنت المطالبات ضرورة التوصل إلى مبادرة الوساطة للحد من تفاقم الأزمة.

كما حرصت مصر على تكثيف الاتصالات السياسية والدبلوماسية مع دول المنطقة ودول الغرب للوصول إلى تسوية عادلة.