مصر تواصل الجهود لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «القاهرة تواصل جهودها لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة».

وجاء في التقرير، أنّه منذ اللحظات الأولى التي بدأ التصعيد فيها بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، لم تتوقف مصر عن دورها المعتاد والتاريخي في الحفاظ على السلام والأمن القومي والدولي والتواصل بين الجانبين والشركاء الإقليميين والدوليين لوقف العمليات العسكرية وإيصال المساعدات إلى المدنيين.

وتابع التقرير، أنّه بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، دخلت مصر على خط الأزمة فورا وكثّفت اتصالاتها الدولية والإقليمية لاحتواء الموقف ومنع المزيد من التصعيد بين الطرفين، ولم تتوقف الجهود المصرية الإنسانية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف التقرير: «بعد أن حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة ومنعت الماء والغذاء والدواء والكهرباء عنه وأغلقت جميع المنافذ بين قطاع غزة وجنوب إسرائيل، أصبح معبر رفح المنفذ الرئيسي والوحيد المتبقي لسكان القطاع على العالم الخارجي».

وأتم التقرير: «تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إرسال قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية إلى معبر رفح استعدادا لإدخالها إلى قطاع غزة».