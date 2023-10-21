مطار مرسى علم يستقبل 40 رحلة سياحية من 10 دول أوروبية اليوم

يستقبل مطار مرسي الدولي، اليوم السبت، 40 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل على متنها قرابة 8 آلاف سائح من مختلف الجنسيات، وذلك بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

مرسى علم تستقبل 40 رحلة طيران

وقال إيهاب شكري، عضو جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، لـ«الوطن»، إن 40 رحلة طيران سياحية تصل اليوم السبت إلى مطار مرسي علم الدولي قادمة من مطارات 10 دول أوربية، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، وذلك بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

مرسي علم تستقبل آلاف السياح

ولفت «شكري» إلى استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، قادمين من مطارات 10 دول أوروبية، هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا والنمسا وسلوفاكيا وفرنسا.

وأشار إلى ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار مرسى علم، بزيادة 7 رحلات طيران الأسبوع الجاري، عن الأسبوع الماضي، ما ترتب عليه وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق.