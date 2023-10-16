إنجازات 10 سنوات.. تطوير طريق «سفاجا - مرسى علم» بـ1.7 مليار جنيه

نشرت وزارة النقل صورا جديدة لطريق «سفاجا - القصير - مرسى علم»، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أوضحت ازدواج طريق مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، ويمتد على ساحل البحر الأحمر بطول 200 كيلومتر، مرورا بمدن سفاجا والقصير ومرسى علم بتكلفة 1.7 مليار جنيه، ليساعد في نقل 30 ألف سائح أسبوعيا إلى فنادق ومنتجعات مرسى علم.

تعزيز فرص التكامل الاقتصادي

وتابعت الوزارة، أنّها عملت على ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب، وبين الشمال والجنوب وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية.

وأكد أنّه جرى التخطيط لتطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كيلومتر من شبكة الطرق الحالية، والانتهاء من تنفيذ 7800 كيلومتر منها، وجار العمل في 2200 كيلومتر، وتطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة وحتى القوصية بطول 290 كيلومترا وبتكلفة 10.4 مليار جنيه.