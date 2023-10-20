مطار مرسى علم يستقبل 144 رحلة طيران تقل آلاف السائحين الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 144 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا، تقل حوالي 29 ألف سائح أجنبي من جنسيات مختلفة، وذلك على مدار الأسبوع المقبل، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، بدءا من غد السبت، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

وصول 144 رحلة طيران

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 144 رحلة طيران سياحية إلى مطار مرسى علم على مدار الأسبوع المقبل، تقل حوالي 29 ألف سائح أجنبي قادمة من مطارات 12 دولة أوروبية وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السياح

وكشف «عثمان» استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال آلاف السياح الأجانب من 12 دولة أوروبية هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا والنمسا ولوكسمبرج والمجر وسلوفاكيا وفرنسا.

كما أكد الخبير السياحي ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق تزامنا مع ارتفاع معدل حركة الطيران السياحية الأسبوع الجاري، بزيادة 8 رحلات عن الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن مرسى علم أصبحت وجهة سياحية مفضلة لدى السياح الأجانب في عدد من دول أوروبا.