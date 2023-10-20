قمة القاهرة للسلام.. العاصمة الإدارية تُحيي قضية فلسطين بحضور القادة العرب

تشهد العاصمة الإدارية الجديدة، غدًا السبت، قمة القاهرة للسلام، والتي تٌعقد تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بسبب الأزمة الجارية في المنطقة وعدوان الاحتلال على سكان غزة وقطع الكهرباء والمياة عن القطاع وقصف المستشفيات وحصار القطاع بقصف معبر رفح الحدودي لعدم دخول المساعدات.

دعوة السيسي للقمة

بدروها، أكدّت النائبة الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية بمجلس الشيوخ، أنَّ الرئيس السيسي دعا لعقد القمة لاستشعاره خطورة الموقف مشيرة إلى أن القمة محاولة من الرئيس السيسي لتشكيل رأي عام عامي من قادة الدول لان ما يحدث في الاراضي المحتلة سوف يدخل المنطقة واطراف اقليمية ثم دولية في حرب من شأنها التأثير علي الامن القومي العربي والاقليمي والدولي.

واعتبرت وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية بمجلس الشيوخ أنَّ استجابة العدد الكبير من دول العالم لدعوة الرئيس السيسي يعكس احترامهم وثقتهم في شخص الرئيس السيسي واستشعارهم للتهديد الذي ستمثله تداعيات القضية الفلسطينية علي العالم، متوقعة خروج القمة بقرارات من شأنها فرض التهدئة في القطاع ومنع الاجتياح البري لاسرائيل عليه ومنع حدوث مزيد من المجازر والابادة الجماعية لشعب اعزل.

ضرورة العودة للمفاوضات

وأشارت وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية بمجلس الشيوخ إلى أنَّ توصيات القمة ستؤكّد ضرورة العودة للمفاوضات وإقرار الحل الوحيد للقضية الفلسطينية والقائم علي حل الدولتين علي حدود الدولة الفلسطينية 4 يونيو 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

تأكّيد مشاركة 31 دولة

وتأكّدت مشاركة 31 دولة بالقمة بالاضافة لـ3 منظمات دولية منهم الأمم المتحدة، كما تأكّد حضور الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، والإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والملك حمد بن خليفة ملك البحرين، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، والرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، ورؤساء اليونان وإيطاليا وقبرص والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بالإضافة لوزراء خارجية اليابان وإسبانيا.