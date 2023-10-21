والد محمد الدرة: نرى أشلاء الضحايا في شوارع غزة.. والاحتلال يحرق الأطفال

قال جمال الدرة، والد الشهيد محمد الدرة، إنّه فوجئ بقصف عنيف عند موعد أذان فجر يوم 13 أكتوبر، موضحًا: «خرجت من البيت مع أسرتي بأعجوبة كبيرة، وأُصبت مع زوجتي وأحفادي وبناتي وأولادي».

وأضاف الدرة في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر: «بيوت إخوتي وجيراني دُمرت تماما وتمت تسويتها بالأرض، وسقط 11 شهيدا من الأطفال من عائلة جار لي، و16 شهيدا من عائلة أخرى، واستشهد أخي نائل وزوجته، واستشهد أخي زياد وابنته الوحيدة».

وتابع والد الشهيد محمد الدرة: «يوميا، يموت درر فلسطين من أطفال ونساء وشيوخ، نتعرض لحرب إبادة ونرى بأعيننا كيف الركام موجود في الشوارع وأشلاء النساء والضحايا بالأطفال ويُحرق الأطفال، وهناك أشلاء لا نستطيع التعامل معها حتى اليوم».