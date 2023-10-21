نقابة المحامين بسوهاج تدعو لوقفة لدعم القضية الفلسطينية غدا

دعت نقابة المحامين بمحافظة سوهاج إلى وقفة احتجاجية لأعضائها بمجمع محاكم سوهاج غدا الأحد الساعة الواحدة ظهرا، تنديدًا بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة بفلسطين الشقيقة.

قال عادل أبو الشباب نقيب محامين سوهاج بحديثه لـ«الوطن» نقابة محاميين سوهاج تدين الاعتداء الإسرائيلي على الأهداف المدنية والقصف المتواصل لقطاع غزة، ويعد قصف مستشفى المعمداني واستهداف الأطفال والنساء جريمة حرب.

قصف المعمداني جريمة حرب

ودعت نقابة محامين سوهاج لتقديم رئيس وزراء الكيان الصهيوني ورئيس الأركان إلى محكمة العدل الدولية بلاهاي باعتبارهما مجرمين حرب.

وأضاف نقيب محاميين سوهاج أن النقابة ومجلسها يدعمون قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويرفضوا التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

نقابة المحامين بسوهاج تدعم القضية الفلسطينية

وشاركت نقابة المحامين بسوهاج في مسيرة لدعم القضية الفلسطينية بميدان الشبان المسلمين بسوهاج حاملين إعلام فلسطين ومصر ومرتدي الكوفية الفلسطينية مرددين شعارات وهتافات منددة بالعدوان الصهيوني وداعمة للقضية الفلسطينية منها «بالروح بالدم نفديك يااقصي، يافلسطين يافلسطين إحنا مش ساكتين» وذلك عقب قصف مستشفى المعمداني و استشهاد مئات من الأطفال والنساء بفلسطين الشقيقة.