عضو بـ«الشيوخ»: دخول المساعدات إلى قطاع غزة «انتصار للإنسانية»

قال الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، إن دخول المساعدات الإنسانية المصرية إلى قطاع غزة يؤكد نجاح جهود الدبلوماسية المصرية في فرض إرادتها.

دخول المساعدات إلى قطاع غزة

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن دخول المساعدات إلى قطاع غزة انتصار للإنسانية في المقام الأول، قائلا: «نتمنى أن يكون مرور 20 شاحنة اليوم، خطوة أولى لفح خط إمداد لأهلي قطاع غزة بشكل منتظم، ما يضمن الحفاظ على حياتهم».

وتوجه البدري بالشكر لأعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي والمؤسسات الشريكة على الجهود الكبيرة التي جرى بذلها خلال الأيام الماضية من أجل تجهيز الشاحنات، بالإضافة إلى أن تلك المؤسسات رابطت على المعبر لأيام بثابت قوي.

موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية

وأوضح البدري أن موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية « تاريخي» منذ سنوات طويلة ولن يتغير، مؤكدا أنه لابد من حل الدولتين ليكون هناك دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.