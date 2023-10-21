«الصحة العالمية»: تحرك 4 شاحنات تحمل إمدادات صحية من مصر إلى قطاع غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، تحرك 4 شاحنات تحمل إمدادات صحية من المنظمة باتجاه معبر رفح الحدودي في طريقها إلى غزة، وتشمل أدوية ولوازم لعلاج الرضوح تكفي 1200 إنسان، و235 حقيبة محمولة للرضوح لتثبيت حالة المصابين في أماكنهم، فضلًا عن أدوية لعلاج الأمراض المزمنة تكفي 1500 إنسان، وأدوية أساسية وإمدادات صحية تكفي 300 ألف إنسان لمدة 3 أشهر.

وتابعت المنظمة: «نتعاون مع جمعيتي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لضمان مرور الإمدادات بالغة الأهمية بأمان، وتوصيلها إلى المستشفيات والمرافق الصحية»، لافتة إلى أنّ مستشفيات غزة وصلت بالفعل إلى نقطة الانهيار، بسبب نقص الأدولة واللوازم الطبية واستنزافها.

وأضافت المنظمة، أنّ الإمدادات تمثل طوق نجاة للمصابين بجروح خطيرة أو أمراض مزمنة وغير مزمنة، بعد معاناة مريرة دامت أسبوعين، تقلّصت فيهما فرص الحصول على الرعاية، وحدث نقص شديد في الأدوية واللوازم الطبية.

ودعت منظمة الصحة العالمية، إلى حماية قوافل المساعدات وفرق العمل الإنساني في غزة في أثناء عملها، لضمان تسليم الإمدادات بأمان إلى الأماكن التي هي في أشد الحاجة إليها.

يذكر أنّ الإمدادات المتجهة حاليًا إلى غزة لا تكفي لمجرد البدء في تلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة في ظل استمرار تصاعد الأعمال العدائية، وهناك حاجة ماسة إلى عملية إغاثة أوسع نطاقًا تتوفر لها الحماية اللازمة.

وهبطت أمس طائرة ثانية في العريش قادمةً من الإمارات، تحمل إمدادات إنسانية تبرّعت بها المنظمة الدولية للهجرة، ويونيسف، والهلال الأحمر الإماراتي، ومنظمة الصحة العالمية، وتشمل أدوات ومعدات جراحية تكفي 1000 إنسان، إضافةً إلى خيام وخزانات مياه.

ومن المقرر أن تهبط في العريش في وقت لاحق هذا الصباح طائرة أخرى تحمل إمدادات من المنظمة تشمل الأدوية، واللوازم والأدوات الجراحية، ومحاليل التسريب الوريدي، والمطهرات، والمضادات الحيوية، وخزانات المياه، والخيام.

ومع توقع وصول المزيد من الإمدادات إلى مصر في الأيام المقبلة لإرسالها إلى غزة، تدعو المنظمة إلى تعزيز العملية الإنسانية واستمرارها وتوفير الحماية اللازمة لها للحد من الوفيات ومن المعاناة قدر المستطاع.