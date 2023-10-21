طلاب بنها ينظمون وقفة لدعم القضية الفلسطينية (صور)

نظم طلاب وقيادات جامعة بنها، اليوم، وقفة تضامنية لدعم القضية الفلسطينية، حيث تجمع مئات الطلاب داخل مجمع الكليات ببنها منددين بالمجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، ومؤكدين تأييدهم للموقف المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضية القضية الفلسطينية إجمالا، ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

تنديد بالاعتداءات الإسرائيل الغاشمة

وردد الطلاب هتافات معادية لجرائم الاحتلال، ومنها استهداف مستشفي الأهلي المعمداني بعزة، والذي خلف مئات الشهداء من أبناء شعب فلسطين منددين بالاعتداءات الغاشمة للاحتلال الإسرائيلي، واستهداف المستشفيات والمدنيين العزل

فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية

وشهدت الوقفة هتافات رددها الطلاب عقب الوقوف دقيقة حداد والبدء بعزف السلام الوطني لمصر. فلسطين ومنها «غزة غزة رمز العزة»، و«القيادة السياسية.. إحنا معاكم في القضية»، و«فلسطين عربية»، و«فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية»، وغيرها من الهتافات التي تندد بما يرتكبه العدو الإسرائيلي بحق الأشقاء في فلسطين.

فيما قام مجموعة من الشباب والفتيات من الطلاب برسم العلم الفلسطيني علي وجوه الشباب والفتيات المشاركين، بالوقفة تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني الشقيق

وأكد المشاركون، أن كل القوانين ترفض ممارسات إسرائيل لإبادة الفلسطينين وطردهم من أراضيهم، مرددين شعارات «عاشت فلسطين»، و«لا للإبادة الجماعية للفلسطينين».

وأكد المشاركون رفضهم التام لما يحدث في غزة من مجازر تهدف لإبادة الشعب الفلسطيني، منددين باستهداف جيش الاحتلال لمستشفى الأهلي المعمداني بغزة وسقوط أكثر من 500 شهيد معظمهم من الأطفال والسيدات والمرضى والعُزل، مشيرين إلى أن المصريين جميعا يرفضون تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، باعتبار أن الأمن القومي المصرى خط أحمر لا يمكن التهاون فيه أو تجاوزه تحت أي ظرف من الظروف.

حملة تبرع بالدم

وكانت أسرة طلاب من أجل مصر أطلقت حملة للتبرع بالدم، تضامناً مع الشعب الفلسطيني، في إطار تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين.

وأكد الدكتور خالد عيسوي، مقرر الأسرة ومسؤول الأنشطة الطلابية بجامعة بنها، أن الحملة تأتي امتدادا لدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تقديم كل أنواع الدعم والمساعدة لصالح الفلسطينيين.

وأشار عيسوي لـ«الوطن» إلى أن الجامعة تتضامن إنسانيًا مع الشعب الفلسطيني والأحداث التي يشهدها قطاع غزة، مؤكدا أن فعاليات حملة التبرع بالدم مستمرة بكليات الجامعة كنوع من تقديم الدعم الفوري، والإغاثة الإنسانية للدولة الفلسطينية.