الكشف على 4 آلاف شخص مجانا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالشرقية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الظواهرية بأقصى شمال محافظة الشرقية، والتابعة لمدينة منشأة أبوعمر، وذلك على مدار ثلاثة أيام، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

13 عيادة و11 تخصصا طبيا

واشتملت القافلة الطبية على 13 عيادة، بها 11 تخصصا طبيا، هي الباطنة، والجراحة العامة، والقلب والأوعية الدموية، والعظام، والأطفال، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، وتنظيم أسرة، والأنف والأذن والحنجرة، والمسالك البولية، والرمد، حيث تم تخصيص عيادتين لتخصصات الباطنة والأطفال، لخدمة أهالي القرية، والقرى المحيطة بها، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

كشف مجاني على 4417 شخصا

وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 4417 مريضا من أهالي القرية وتوابعها، في إنجاز غير مسبوق، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 30 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.