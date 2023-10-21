بدء التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي بالزينية في الأقصر

أجرى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، جولة ميدانية، لمتابعة التجهيزات النهائية لتشغيل محطة الرفع الرئيسية بالزينية «المدامود بحري»، ومحطة معالجة صرف صحي الزينية، استعدادا للتشغيل الجزئي لمشروع صرف صحي الزينية.

البدء في تجارب التشغيل

كما شهد محافظ الأقصر، إطلاق التيار الكهربائي لمحطة معالجة الصرف الصحي بالزينية، والتي يُجرى البدء بتجارب التشغيل بها، استعدادا لدخول مياه الصرف الصحي، وبالتالي استفادة المواطنين بالخدمة بالمدامود بحري ليتم بعد ذلك دخول باقي المحطات بمركز الزينية إلى الخدمة بالتتابع.

مليار و200 ألف جنيه تكلفة المشروع

ومشروع صرف صحي الزينية يتكون من 7 محطات رفع ومحطة معالجة بطاقة 33/22 ألف م3/يوم وشبكات انحدار وخطوط طرد تقدر بنحو 100 كم أقطار مختلفة لخدمة 100 ألف نسمة، وبلغت تكلفة المشروع مليار 200 ألف جنيه.

ورافق المحافظ خلال جولته، كل من العميد أحمد الهواري رئيس مركز الزينية، والعميد مهندس سالم احمد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس أسعد مصطفي مسئول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، وحجازي النحاس نائب رئيس مركز الزينية.