هزة أرضية بقوة 2.5 درجة تضرب تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر، ظهر اليوم السبت، شرق تركيا، بعمق 7 كيلومترات، وفقًا لبيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

هزة أرضية تضرب شرق تركيا

وأظهرت بيانات المركز الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت شرق تركيا على مسافة 27 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة ملطية بمنطقة شرق الأناضول.

وقال مركز رصد الزلازل، إن بؤرة هزة أرضية ضربت شرق تركيا، وقعت على مسافة 19 كيلومترا جنوب يسيليورت.