حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تنشر أبرز ما جاء في لقاءات الرئيس اليوم

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ملخص لأبرز ما جاء في لقاءات الرئيس اليوم، لمناقشة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في غزة، حيث التقى بالملك الأردني عبدالله الثاني ضمن القمة المصرية الأردنية، واللقاء الثاني رفقة مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية.

أبرز ما جاء في لقاء الرئيس السيسي بالملك الأردني

نشرت الحملة الرسمية ما جاء في لقاء الرئيس السيسي بالملك الأردني عبد الله الثاني، على النحو التالي، وفقًا لما قاله المتحدث باسم رئاسة الجهورية المصرية:

- الرئيس السيسي والملك الأردني عبدالله الثاني، يؤكدان رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر أو الأردن ويحذران من خطورة هذه الدعوات على الأمن الإقليمي.

- الرئيس السيسي والعاهل الأردني شددا على ضرورة استمرارية وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح على نحو مستدام.

تصريحات الرئيس السيسي خلال استقباله مايكل كوريلا

كما نشرت الحملة أيضًا، تصريحات الرئيس السيسي خلال استقباله مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، وشهد اللقاء التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة تطورات الموقف في قطاع غزة:

- الرئيس السيسي شدد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للدفاع في اتجاه احتواء الموقف المتأزم في قطاع غزة ووقف تصاعده في اتجاهات خطيرة.

- الرئيس السيسي أكد أهمية الاستمرار في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع على نحو مستدام.

- الرئيس السيسي أكد أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع في اتجاه التحول إلى نهج إحياء مسار السلام على أساس حل الدولتين.