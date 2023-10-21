«السياحة»: 90% من المسافرين للعمرة خلال أكتوبر اختاروا البرامج الاقتصادية

قال علاء أبو زينة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أعداد رحلات العمرة المسيرة خلال الشهر الجاري لازالت «متوسطة» منذ بداية الشهر الجاري، موضحا أن متوسط أعداد المواطنين المصريين الذين يسافرون للعمرة أسبوعيا يتراوح ما بين 8 إلى 10 الآف مواطن.

أسعار برامج العمرة

وأضاف لـ«الوطن»، أن نحو 90% من المواطنين المصريين الذين سافروا للعمرة خلال شهر أكتوبر الجاري اختاروا برامج العمرة المستوى الاقتصادي وذلك لجودة خدماتها وملائمة أسعارها للشريحة الكبرى التي تسافر للعمرة، موضحًا أن أسعار برامج العمرة الاقتصادية التي تبلغ مدتها نحو 14 يوما تتراوح حاليا ما بين 23 إلى 27 ألف جنيه.

عمرة الترانزيت

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن عمرة الترانزيت التي تنظمها بعض شركات الطيران عن طريق منح المواطن المسافر من مصر إلى دولة ثانية تكون المملكة العربية السعودية محطة ترانزيت في هذه الرحلة، استطاعت جذب أعداد من المواطنين المصريين للسفر للعمرة من خلالها وذلك بسبب قصر مدة البرنامج الذي لا يزيد عن 4 أيام، فضلا عن سعرها الذي يبلغ نحو 13 ألف جنيه.