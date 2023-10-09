«غرفة السياحة»: 10 آلاف مصري سافروا لأداء العمرة في الأسبوع الأول من أكتوبر

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة في الدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ معدلات رحلات العمرة تسير بشكل هادئ، ووفقا لإحصاءات البوابة المصرية للعمرة، فإنّ أعداد المصريين الذين سافروا لأداء العمرة خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري يقترب من 10 آلاف مواطن، موضحا أنّ الأعداد أقل بنحو 12 ألف عن المعدل الأسبوعي لسفر المصريين للعمرة خلال سبتمبر الماضي.

بدء العام الدراسي وبرنامج «عمرة الترانزيت»

وأرجع وحيد في تصريح لـ«الوطن»، أسباب تراجع أعداد المعتمرين المصريين خلال أكتوبر الجاري، إلى بدء العام الدراسي ما يعيق سفر الأسر لأداء مناسك العمرة حاليا، فضلا عن برنامج «عمرة الترانزيت» الذي تنظمه بعض شركات الطيران، ويجذب أعدادا كبيرة من المصريين.

بوابة العمرة المصرية

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أنّ عدد شركات السياحة التي تنظم رحلات العمرة حاليا يتراوح بين 700 إلى 750 شركة سياحة، موضحا أنّ رحلات العمرة تسير بسهولة ودون مشكلات، كما أنّ البوابة المصرية للعمرة أنهت جميع المشكلات التي كانت تواجه رحلات العمرة في وقت سابق.