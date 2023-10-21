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نقابة المحامين تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني غدا

كتب:

سهيلة هاني
12:49 م | السبت 21 أكتوبر 2023
نقابة المحامين

نقابة المحامين

تنظم نقابة المحامين، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، يشارك فيها جميع النقابات الفرعية بجميع محاكم الجمهورية، وذلك بمقر النقابة العامة برمسيس، غدًا الأحد، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

وتأتي هذه الوقفة التضامنية، بناءً على قرار مجلس نقابة المحامين، الذي اتخذه خلال اجتماعه الأخير، والذي عقد الأربعاء الماضي.

ودعا مجلس نقابة المحامين، جموع الشعب المصري، والشعوب العربية، إلى مقاطعة منتجات الدول التي تدعم الكيان الصهيوني المحتل.

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