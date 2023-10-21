«مصر فرضت إرادتها».. أيتن عامر تعبر عن سعادتها بإيصال المساعدات لـ غزة

أعربت الفنانة أيتن عامر، عن سعادتها بافتتاح معبر رفح وإدخال المساعدات لأهل فلسطين، بعد أيام من تعرضهم للقصف المستمر من قبل الاحتلال الاسرائيلي الغاشم للمنشآت والمستشفيات والمنازل، وسقوط آلاف الضحايا والشهداء والأطفال الأبرياء، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

واستعانت آيتن عامر، بصورة من أمام المعبر على قناة dmc كتب عليها: «مصر فرضت إرادتها وتم فتح المعبر وأول شاحنة تعبر إلى الأشقاء في غزة هى شاحنة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي».

أيتن عامر تدعم غزة

وعلقت آيتن عامر، على هذه الصورة التي نشرتها عبر حسابها انستجرام وتوضح فتح المعبر وبداية دخول الشاحنات إلى قطاع غزة لمساعدة الشعب الفلسطيني بقولها: «يارب لك الحمد والشكر».

جرائم الاحتلال الاسرائيلي في غزة

وكانت آيتن عامر، قد قامت بتغيير صورة البروفايل الخاص بحسابها على انستجرام بوضع علم فلسطين، فضلا عن نشرها المستمر لمقاطع فيديوهات توضح حجم الجرم الذي يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في غزة.