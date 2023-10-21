حملات لتوعية طلاب مدارس الشرقية بترشيد استهلاك المياه.. ندوات وألعاب

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي العاملين بها، مشيداً بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرية التربية والتعليم في تنظيم الندوات التوعوية والثقافية لطلبة المدارس، لإكسابهم مهارات إيجابية تعود بالنفع عليهم وعلي المجتمع في المستقبل.

ندوات توعوية وتثقيفية وأنشطة تفاعلية

ومن جانبه، أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، لتنظيم ندوات توعوية وتثقيفية وأنشطة تفاعلية بمشاركة عدد من طلاب المدارس التابعة لإدارة ههيا التعليمية باعتبارهم صناع المستقبل وعناصر فعالة في تنفيذ خطط التنمية.

ترسيخ أهمية الحفاظ على المياه من الهدر

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الهدف من تنظيم الندوات التثقيفية هو ترسيخ مفاهيم التوعية بأهمية الحفاظ على المياه من الهدر، والبيئة من التلوث، لدى النشء والتعريف بالقضايا البيئية وأهمها قضية التغيرات المناخية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الندوة تضمنت تنفيذ ألعاب تفاعلية منها أنشطة «ارسم ولون» ولعبة «السلم والثعبان»، وغيرها من الألعاب، وفي نهاية اليوم تم عقد مسابقات وتوزيع جوائز علي الفائزين.