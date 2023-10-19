ضعف مياه الشرب في عدة مناطق ببني سويف.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، إجراء أعمال التطهير بمحطة المعصرة في مركز إهناسيا ما يترتب عليه ضعف مياه الشرب بعدة مناطق وقرى على مدار 3 أيام بدءا من السبت المقبل.

المناطق المتأثرة ومواعيد ضعف المياه في بني سويف

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، إلى أنه نتيجة لأعمال التطهير بمحطة المعصرة في مركز إهناسيا، والذي ينتج عنه ضعف المياه بمركز إهناسيا وقريتي الحمام ودنديل بمركز ناصر، لمدة 3 أيام بدءا من السبت المقبل، وحتى الاثنين لمدة ساعتين يوميًا من الـساعة 8 صباحًا وحتى العاشرة صباحًا.

ضعف المياه في بني سويف

وأبدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، اعتذارها عن ضعف المياه خلال الفترة المذكورة، لأعمال التطهير اللازمة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكل المنشآت الحيوية، تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

وأشارت الشركة، إلى تدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن 125، حال وجود شكوى في هذا الشأن.

إنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية

وأكدت شركة مياه الشرب، سعيها الدائم لتطهير وصيانة محطات المياه، من أجل إنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية صالحة للشرب، من خلال رفع عينات بصورة دورية ومنتظمة، للتأكد من سلامة وجودة المياه المنتجة، والاهتمام بسلامة ومأمونية المياه.