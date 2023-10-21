أنطونيو جوتيريش: رأيت معاناة الفلسطينيين وأشكر مصر على موقفها الحاسم

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه من الصعب الوصول إلى حل مشترك في الأزمة بين فلسطين ودولة الاحتلال، لافتًا إلى أنه ذهب بنفسه إلى معبر رفح بالأمس.

أزمة إنسانية في غزة

وأضاف «جوتيريش»، في كلمته بقمة القاهرة للسلام 2023، التي تنقلها قناة «القاهرة الإخبارية» على الهواء: «شاهدت أزمة إنسانية من ناحية، ومن ناحية أخرى شاهدت مئات الشاحنات المحملة بالمؤن الغذائية والمواد الطبية، نحتاج فقط أن نعبر المعبر، وعلى الطرف الآخر من المعبر أشخاص بلا مأوى أو غذاء أو دواء، وأمهات وأطفال تعاني ومعدات خاوية جائعة بسبب صعوبة عبور المؤن الغذائية إلى قطاع غزة».

جوتيريش: أشكر مصر على دورها

وتابع: «أود أن أعرب عن خالص شكري لمصر على هذا الدور الحاسم الذي تلعبه، وشعب غزة بحاجة منا إلى التزام ببذل المزيد والمزيد وتقديم كل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ونعمل بلا كلل أو ملل مع كل الأطراف المعنية لحل هذه المشكلة».