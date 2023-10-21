ولي عهد الكويت: مأساة غزة سببها التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية بـ«ازدواجية»

قال الشيخ مشعل الأحمد الصباح، ولي عهد الكويت، إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في استهداف الخدمات الأساسية وقطع إمدادات الكهرباء والماء والغذاء والوقود ودعوات التهجير القسري لسكان القطاع.

ممارسات تتعارض مع القانون الدولي

وأضاف خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام 2023، التي تنقلها قناة «القاهرة الإخبارية»، على الهواء: «لا يخفى على أحد أن تلك الممارسات تتعارض مع القانون الإنساني الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة».

وتابع: «هذه المأساة الإنسانية نتيجة عدم سعي المجتمع الدولي إلى إيجاد حل عادل وشامل ونهائي للقضية الفلسطينية، والتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية بمعايير مزدوجة، ودولة الكويت تجدد إدانتها لما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم واعتداءات وتدين قتل المدنيين وتعريضهم للأسر والاعتقال، وتدعو المجتمع الدولي إلى ممارسة دوره في الإيقاف الفوري لكل العمليات العسكرية وتوفير الحماية الدولية للمدنيين وفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات لأهالي غزة».

نرفض دعوات التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني

وواصل: «نرفض أي دعوات للتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وتحميل دول الجوار تبعات هذه المأساة التي تعتبر انتهاكا لمبادئ القانون الإنساني الدولي».