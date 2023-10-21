«زراعة الشيوخ»: كلمة الرئيس السيسي في قمة القاهرة للسلام تضمنت رسائل مهمة

قال النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة القاهرة للسلام اليوم، بحضور عدد من القادة ورؤساء الدول، تضمنت عددا من الرسائل المهمة والواضحة بشأن تداعيات العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وكذلك رفض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين.

كشف الستار عن الموقف الدولي المخزي

وقال «الجبلي»، في تصريحات له اليوم، إن الرئيس السيسى كان حاسما في تأكيده على أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدا، وأن الحل هو العدل في حصول الفلسطينيين على حقوقهم في دولة مستقلة.

وأشار «الجبلي» إلي أن الرئيس السيسي كشف الستار عن الموقف الدولي المخزى في تلك القضية، في ظل صمت المجتمع الدولي تجاه ما يتعرض له سكان غزة من تجويع ومخطط تهجير قسري، مشيرا إلي أن القضية كشفت عن المعايير المزدوجة في المواقف الدولية.

قمة القاهرة فرصة لحل القضية الفلسطينية

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن قمة القاهرة للسلام، تعد فرصة لحل القضية الفلسطينية، لاسيما وأن شعوب العالم تترقب حاليا الموقف العربي في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة التى يصعد فيها الاحتلال الإسرائيلي تصعيده العسكرى، ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وثمن رئيس لجنة الزراعة، الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني، مشيدا بالموقف المصرى الأخير بشأن العمل على إيصال المساعدات لغزة، وهو ما أكده الرئيس السيسي في كلمته اليوم، حيث أعلن أن مصر لم تغلق معبر رفح يوما إلا أن القصف الإسرائيلي حال دون عمله، وأن منذ اللحظة الأولى، انخرطت مصر في جهود مضنية آناء الليل وأطراف النهار لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية، إلى المحاصرين في غزة، وأنه تم الاتفاق مع الرئيس الأمريكي على تشغيل المعبر بشكل مستدام، بإشرافٍ وتنسيق مع الأمم المتحدة، ووكالة «الأونروا»، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وأن يتم توزيع المساعدات، بإشراف الأمم المتحدة، على السكان، في قطاع غزة.

ودعا «الجبلي»، المجتمع الدولي للإمعان في رسائل الرئيس السيسي وإعادة تقييم موقفه تجاه القضية الفلسطينية، والنظر إليها بشكل عادل والإسراع في وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين والأطفال والنساء، والتى تعد جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي.