اصطفاف معدات شركة «مياه المنوفية» والتأكد من جاهزيتها لإدارة الأزمات

تفقد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عرض اصطفاف المعدات والسيارات الخاصة بالشركة، والمقام أمام فرع الشركة بشبين الكوم، للوقوف على مدى جاهزية السيارات والمعدات لمواجهة الأزمات والطوارئ.

رفع الاستعداد للدرجة القصوى

وأكد رئيس شركة مياه المنوفية، أن الهدف هو رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفورى فى حالة حدوث الأزمات والطوارئ.

تطهير مطابق الصرف الصحي وبلاعات الأمطار

وذكر رئيس الشركة، أنه جار حالياً العمل بخطة تطهير جميع مطابق الصرف الصحي وبلاعات الأمطار على مستوى محافظة المنوفية، استعدادا للتعامل الفورى مع أي طوارئ والتى يتم التنسيق فيها مع غرفة عمليات المحافظة وشركة الكهرباء.

وشمل الاصطفاف عرض المركبات والمعدات والسيارات بالشركة، والذي ضم لودر حفار وشفاط ونافوري وعربات كسح، وسيارات مياه الشرب والصرف الصحي للوقوف على مستوى جاهزيتها للتعامل الفوري والسريع مع الأزمات والطوارئ تزامنا مع بدء موسم الشتاء لهذا العام.