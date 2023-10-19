وقفة تضامنية من طلاب جامعة المنوفية لدعم القضية الفلسطينية

نظم المئات من طلاب جامعة المنوفية، وقفة تضامنية مع الأشقاء في فلسطين، والتأكيد علي دعمهم للفلسطين في ظل المذابح التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، وسط هتافات مؤيدة للقضية الفلسطينية ومناهضة للكيان الصهيوني المحتل، كما هاجم الطلاب أمريكا ودول أوروبا باعتبارهم أقوي الداعمين لإسرائيل في مواجهة الفلسطينين المدنيين.

هتافات مناهضة لأمريكا بسبب دعم إسرائيل

وردد الطلاب المشاركين في مظاهرات لتأييد الفلسطينين ومهاجمة الكيان الصهيوني، هتافات: فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية و بالروح بالدم نفديك يا أقصي، كما هاجم الطلاب الولايات المتحدة الأمريكية كونها أكبر الداعمين لاسرائيل، مرددين هتاف بايدن بايدن يا كداب المقاومة مش إرهاب.

هتافات وأعلام فلسطين في مظاهرات بجامعة المنوفية

ورفع الطلاب المشاركين أعلام فلسطين، وجابوا الخرم الجامعي للتأكيد علي دعمهم للقضية الفلسطينية، خاصة بعد الاعتداء الوحشي من الكيان الإسرائيلي، علي مستشفي المعمداني التي راح ضحيتها مئات الشهداء من أبناء فلسطين ومصابي وجرحي القصف.

وشهدت محافظة المنوفية، أمس الأربعاء، مظاهرة كبيرة في مدينة شبين الكوم، لدعم قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول القضية الفلسطينية، ورفض تهجير الفلسطينين إلي سيناء، والتنديد ورفض العدوان والمجازر للتي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي علي الشعب الفلسطيني.