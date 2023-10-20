أهالي المنوفية يؤدون صلاة الغائب على أرواح الشهداء الفلسطينيين

أدى المئات من أبناء محافظة المنوفية، صلاة الغائب على شهداء فلسطين في عدد من مساجد المحافظة حددتها وزارة الأوقاف، بعد صلاة الجمعة، وسط دعوات بالتوجه إلى الميادين للمشاركة في مسيرات لدعم الشعب الفلسطيني ورفض التهجير، ودعم موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص القضية الفلسطينية.

وأكد إمام مسجد سيدي خميس، على ضرورة التفاف الجميع خلف القيادة السياسية، التي دائما ما تضع القضية الفلسطينية في مقدمة القضايا التي تهم الدولة المصرية.

وصلى الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف في محافظة المنوفية، صلاة الغائب على شهداء فلسطين، في مسجد سيدي خميس بمدينة شبين الكوم، داعيا الله أن يرحم شهدائنا وأن يعلي كلمة الحق.

هتافات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي

وعقب الانتهاء من أداء صلاتي الجمعة والغائب، أطلق المئات الهتافات المناهضة للكيان الصهيوني واعتداءه الغاشم على الفلسطينيين من المدنيين العزل وضرب المستشفيات ودور العبادة، كما رددوا هتافات تهاجم أمريكا كونها أكبر الداعمين للاحتلال الإسرائيلي.

متظاهرات حاشدة لدعم الرئيس السيسي

ودعا عدد كبير من الأحزاب والنقابات والنواب وشخصيات عامة، إلى تنظيم مظاهرات حاشدة في مدينة شبين الكوم لدعم القضية الفلسطينية، والتنديد بالمجازر التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في موقفه الرافض لتهجير الفلسطينيين.