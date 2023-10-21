ورش عمل في المنوفية لتوعية الأطفال بالقضية الفلسطينية.. رسوم وأفلام

نظم مركز جروان للثقافة والفنون، بمحافظة المنوفية، يوما في حب فلسطين، بمشاركة عشرات الأطفال من أبناء القرية، للتعريف بالقضية الفلسطينية والموقف المصري والعربي التاريخي من القضية، ومحاولة الاحتلال الإسرائيلي تهجير الفلسطينيين من أرضهم بشكل مستمر.

توعية الأطفال بالقضية الفلسطينية

كما شهد يوم فلسطين الذي نظمه مركز جروان، إقامة معرض رسوم كاريكاتير للأطفال، وعروض أفلام، ومحاضرة لتبسيط تاريخ القضية الفلسطينية ودور مصر فيها، وورشة رسم وتلوين من وحي مشاهد الحياة الفلسطينية، وتعريف برموز الثقافة الفلسطينة، والاستماع إلى موسيقى التراث الفلسطيني والغناء لها.

وتفاعل الأطفال مع الأحداث الحالية، والتي تدور في قطاع غزة، التهب حماس الأطفال، وركزوا في كلمة تقال من المتحدثين عن يوم فلسطين، فيما شارك الأطفال في رسم أعلام فلسطين الشقيقة، وتوجيه رسائل دعم معنوية للأطفال تحت الحصار والذين يواجهون الموت في كل دقيقة.

مظاهرات في شبين الكوم لدعم القضية الفلسطينية

على صعيد آخر، شهدت مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مساء أمس، تنظيم مظاهرة حاشدة شارك فيها الآلاف، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولرفض تهجير الفلسطينيين، والتأكيد علي ضرورة أن يتوقف الحصار والاعتداء المتكرر علي الشعب الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي.