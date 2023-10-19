إقبال كبير على شراء السلع الغذائية بعد تراجع الأسعار في المنوفية

تشهد أسعار السلع الغذائية في المحافظات، انخفاضاً كبيراً، في ظل تنفيذ المبادرة التي أعلنتها الحكومة بخفض أنواع من السلع الغذائية، بنسبة تخفيض من 15 إلى 25%، وهو ما أدى إلى رواج كبير في السلع الغذائية، وزيادة الإقبال على الشراء.

أسعار السلع الغذائية بعد مبادرة خفض الأسعار

وقال عصام جلهوم رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية بالمنوفية، وعضو الشعبة على مستوى الجمهورية، إن المبادرة ساهمت بشكلٍ فعال في خفض أسعار السلع الغذائية المدرجة في المبادرة، حيث انخفض سعر السكر بشكل كبير وأصبح 26 جنيها للكيلو، وانخفضت أسعار الزيت بنسبة 20%، وباقي السلع، بنسب تصل إلى 25%.

رواج في بيع السلع الغذائية بعد خفض الأسعار

وأضاف «جلهوم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الانخفاض الكبير في أسعار السلع الغذائية، جعل الإقبال كبيراً من جديد في الأسواق، وأصبح الآن هناك رواجاً بين المواطنين، قائلا «بدأنا نشعر بحالة رواج كبيرة في السوق والناس رجعت تشتري تاني»، مطالبا باستمرار المبادرة خلال الفترة المقبلة.

وانطلقت السبت الماضي، مبادرة الحكومة، والخاصة بخفض أسعار أنواع من السلع الأساسية، بنسب تتراوح بين 15 و25%، كما تم التوافق مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على تخفيض 15% على الدواجن المجمدة، والحية، والبيض.