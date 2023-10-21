الرئيس الفلسطيني يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي وفتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات

حذّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من استمرار اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمستوطنين، على المدنيين العُزل في القدس والضفة الغربية، ومن اعتداءات المتطرفين على المقدسات المسيحية والإسلامية.

وطالب عباس، خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام، التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، بوقف العدوان الهمجي فورا، وفتح ممرات إنسانية لإدخال المواد الإغاثية والطبية، وتوفبر المياه والكهرباء، مؤكدا أنّ فلسطين كشفت عن طلباتها هذه أكثر من مرة، لكن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح بذلك.

وأضاف الرئيس الفلسطيني، أنّ الأمن والسلام لن يتحققا إلا بحل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وحل أزمة اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194 بضمانات دولية وجدول زمني للتنفيذ.

كما طالب عباس، المجتمع الدولي بالتحلي بالحكمة والنظر إلى المستقبل، مؤكدا أنّ دوامة العنف تتجدد كل فترة بسبب غياب العدالة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.