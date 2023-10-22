تفاصيل تنفيذ أكثر من 3 آلاف شقة ضمن «سكن كل المصريين» في غرب قنا

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مستجدات المشروعات السكنية الجاري تنفيذها حاليًا في مدينة غرب قنا، التي تبلغ مرحلتها الأولى 1400 فدان، منوهة أنّ المدينة تتميز بموقع استراتيجي متميز، بالإضافة إلى كونها إحدى أهم مدن الجيل الرابع في الصعيد.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السياق التالي، تفاصيل مشروعات الإسكان التابعة للمبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» بمدينة غرب قنا.

تفاصيل سكن كل المصريين بغرب قنا

- الانتهاء من تنفيذ 121 عمارة بها 2904 وحدات سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين.

- جاري الانتهاء من باقي العمارات بإجمالي تكلفة للوحدات 800 مليون جنيه.

- يشتمل المشروع على 3264 وحدة سكنية، كما جرى الانتهاء من تنفيذ 6 عمارات سكن مصر بإجمالي 144 وحدة.

- جاري الانتهاء من باقي العمارات، بتكلفة إجمالية للوحدات 216 مليون جنيه.

- الانتهاء من تنفيذ 7 مبانٍ خدمية بمنطقة سكن كل المصريين وسكن مصر وهي: (سوق تجارية – حضانة – ملعب ثلاثي – مدرسة تعليم أساسي – وحدة صحية – قسم شرطة – وحدة إطفاء ).

- جاري تنفيذ مسجد سعة 300 مصلي بالمنطقة 1 مجاورة 2 منطقة الفيلات، بنسبة تنفيذ 40% بتكلفة 9 ملايين جنيه.

- جاري تنفيذ مخبز بتكلفة 3.5 مليون جنيه.

- طرح وحدات سكنية بمشروع سكن مصر ضمن المرحلة التاسعة بأسبقية الحجز، من خلال موقع بنك التعمير والإسكان.

- جاري الانتهاء من أعمال المرافق للمرحلة الأولى بمدينة غرب قنا الجديدة وهي شبكات مياه وصرف صحي.

- الانتهاء من أعمال الطبقة الرابطة الأسفلتية بالطرق الرئيسية المؤدية لمنطقة العمارات، وكذلك منطقة عمارات سكن كل المصريين، وكذا استكمال الطرق الرئيسية بالمدينة.

- الانتهاء من محطة كهرباء موبايل قدرة 40 ميجا فولت أمبير بقيمة حوالي 40 مليون جنيه.

- جاري تنفيذ شبكة كهرباء لجزء من المرحلة العاجلة بمساحة 430 فدانا وتم إطلاق التيار الكهربي بمنطقة عمارات سكن كل المصريين بتكلفة تقديرية 272.5 مليون جنيه.

- جاري تنفيذ الأعمال المدنية لشبكة الاتصالات الرئيسية والثانوية لمدينة غرب قنا الجديدة.

- تم حجز 165 قطعة أرض سكنية قطع أراضٍ متميزة عمارات من إجمالي 483 قطعة أرض.

- تم حجز 53 قطعة أرض سكنية قطع أراضٍ متميزة فيلات من إجمالي 517 قطعة أرض.

- عدد قطع الأراضي الشاغرة حوالي 790 قطعة نموذج 276 / 209 و225 قطعة أرض متوسط.

- تم طرح 36 قطعة أرض إسكان متوسط بمساحة 276 م2 بنظام مسكن ضمن الطرح الدائم بهدف القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي.

- جاري طرح وحدات سكن مصر ضمن وضع آلية للإتاحة الدائمة لتخصيص الوحدات السكنية الشاغرة بمشروعات «الإسكان المتميز – سكن مصر – جنة» ببعض المدن الجديدة.