رئيس وزراء إيطاليا: يجب إيصال المساعدات إلى غزة ومنع التصعيد في المنطقة

قالت رئيس الوزراء الإيطالي، جورجا ملوني، إنّ كثير من المدنيين تركوا بيوتهم في الأحداث التي شهدتها فلسطين مؤخرا، لافتة إلى أنّ الإرهاب اجتاح العالم الإسلامي ومنطقة الشرق الأوسط ككل، ومن المهم دعم الحوار السلمي ومواجهة القتل والحصار.

وأضافت ملوني، خلال كلمتها في قمة القاهرة للسلام المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة: «يجب إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، والعمل سويا في غزة، ومنع التصعيد في المنطقة، وبلادنا تحاول من جانبها الدفع لإيجاد نقطة للحوار والسلام».