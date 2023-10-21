رئيس المجلس الرئاسي الليبي: نرفض مخططات تهجير الفلسطينيين

أكد رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، رفض بلاده المخططات الساعية إلى إجبار سكان قطاع غزة على النزوح القسري إلى داخل القطاع أو شبه جزيرة سيناء، مطالبا بوضه ترتيبات عاجلة لتشغيل معبر رفح، وفق آلية تحترم السيادة المصرية، وبما يضمن تدفق المساعدات الحيوية إلى قطاع غزة، وإعادة إعمار البنية التحتية التي تدمّرت خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وطالب المنفي، خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة، والمذاعة على قناة القاهرة الإخبارية، بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، بعد تخلي سلطات الاحتلال عن مسؤوليتها القانونية في حماية الفلسطينيين، والالتزام بأمن المنطقة والعالم.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، على وقوف بلاده بقوة مع مصر والأشقاء العرب، في وجه محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وإحياء العملية السلمية للتوصل إلى حل عادل وناجز لها.

ودعا المنفي، مجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، إلى الاضطلاع بمسؤوليتهم في رعاية عملية السلام بالشرق الأوسط وفق مبادئ الشريعة الدولية، موجّها الشكر والتقدير للرئيس السيسي على المبادرة النبيلة لوقف العدوان، والقيام بمسؤوليتنا لحمياة السكان المدنيين في غزة والوقوف مع حقهم في الحياة.