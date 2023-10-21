رئيس الوزراء العراقي: غزة تتعرض لمذابح لا تتوقف ودفن للأبرياء تحت الأنقاض

توجه محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، بالعرفان والتقدير لمصر بسبب دعوتها إلى عقد قمة القاهرة للسلام في ظرف عصيب شديد الوطأة ويتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى عملية إبادة جماعية باستهداف المدنيين في المجمعات السكنية والكنائس والمستشفيات، كان أبرزها مجزرة مستشفى المعمداني.

وأضاف «السوداني»، في كلمته بقمة القاهرة للسلام المنعقدة الآن: «الاحتلال الإسرائيلي أظهر وجهه الحقيقي في مجزرة المستشفى، كما أظهر نواياه التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء».

وتابع: «إنها جريمة حرب مكتملة الأركان بدأت بقتل العزل وفرض حصار خانق على ما تبقى من الأحياء منهم، ومن الصعب حقا أن نصور بالكلمات ما يحدث يوميا من أعمال فظيعة لا تنقطع ومذابح لا تتوقف ودفن للأبرياء تحت أنقاض منازلهم على أرض نزوحهم الأول أيام نكبة عام 1948».