رئيس المجلس الرئاسي الليبي يطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة

قال رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا محمد المنفي، إننا لا يمكننا بأي حال من الأحوال وتحت أي ظروف أن نغفل عن معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعاني الحصار والتضييق وفقدان الأمل واليأس من وجود حل سياسي دائم يكفل له الحياة الكريمة وحقوقه السياسية والاقتصادية.

وأضاف «المنفي»، خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة، والمذاعة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أننا نطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية على غزة ومنع دولة الاحتلال من المضي قدما في خططها باجتياح القطاع وإجبار سكانه على النزوح القسري إلى شبه جزيرة سيناء أو غيرها، فضلا عن التوقف عن الاقتحامات المتكررة والممنهجة للمسجد الأقصى وبقية الأراضي المسيحية والإسلامية في القدس الشرقية وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا رئيس المجلس الليبي، إلى البدء الفوري برعاية دولية متوازنة ومشاركة عربية في مفاوضات التسوية الشاملة والوضع النهائي على قاعدة حل الدولتين وفق المبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية، التي كانت محل قبول للممثل الشرعي للشعب الفلسطيني كأساس للتفاوض والتسوية، وهو ما يدعو أشقاؤنا الفلسطينيين إلى وحدة الصف.