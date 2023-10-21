«الأعلى للثقافة»: تأجيل الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني

أعلنت وزارة الثقافة، تأجيل الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني التي كان مقررا تنظيمها غدا، على أن يتم إعلان الموعد والمكان الجديدين لاحقا.

وذكر المجلس في بيان صحفي: «تقرر إرجاء الوقفة التضامنية التي كان مقررا تنظيمها غدًا أمام مقر المجلس الأعلى للثقافة، على أن يتم إعلان الموعد والمكان الجديدين لاحقا».

وكانت وزارة الثقافة أعلنت أمس، تنظيم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الشقيق، غدا، أمام مقر المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا، كما أعلن في بيان سابق، تضامنه مع الشعب الفلسطيني عقب الهجمات التي استهدفت المدنيين في قطاع غزة على مدار الأيام الماضية.

وسجل المجلس دعمه الكامل للشعب الفلسطيني، والتأكيد على حقه المشروع في الدفاع عن أرضه، ورفض أي محاولات تحريضية على التهجير القسري، مشيدا بموقف القيادة السياسية الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، والمندد بازدواجية المعايير وعدم الالتزام بالقوانين الدولية.