«الأعلى للثقافة» يحتفي باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة

عقد المجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان «أكتوبر من الألف إلى الياء»، وذلك ضمن سلسلة الفعاليات الموضوعة خلال شهر أكتوبر الجاري، في إطار الاحتفال بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر.

أدار النقاش الكاتب الصحفى محمد الشافعي، وشارك في الأمسية كلٌ من المؤرخ الدكتور جمال شقرة، واللواء بسلاح الطيران الحربى سمير عزيز، واللواء بسلاح المدفعية محمد عبد القادر.

وأشار اللواء محمد عبد القادر إلى أنه دوَّن تفاصيل رحلته بداية من محطته الأولى إبان قبوله فى الكلية الحربية، وصولًا إلى لحظة العبور والنصر فى حرب أكتوبر المجيدة وما سبق ذلك من تفاصيل مهمة خلال حرب الاستنزاف، في كتابه الذي أوشك على الصدور، وهو الآن تحت الطبع ويحمل عنوان: «نقوش على جدار الزمن».

وأوضح أن الإعداد لخوض حرب أكتوبر المجيدة بدأ في حقيقة الأمر عقب نكسة 1967؛ مشيرا إلى التدريبات القاسية التي أصقلت قدرات المقاتل المصري وتأهيله عمليًا على جميع المستويات.

وأضاف اللواء سمير عزيز أنه تشرف بمشاركته في أربعة حروب تحت لواء الجيش المصرى، وهي: حرب اليمن وكان هذا عقب تخرجه، وحرب 1967، ثم حرب الاستنزاف خلال وصولًا إلى حرب اكتوبر المجيدة عام 1973م، موضحًا أن مهمته خلال حرب أكتوبر كانت المشاركة فى حماية الطائرات المصرية المتجهة صوب سيناء، مشيرا إلى أبرز الخسائر التى ألحقها سلاح الطيران المصرى بالعدو الإسرائيلى، والمتمثلة فى تدمير جميع قواعد الصواريخ المضادة للطائرات، التى وضعها العدو فى سيناء.

نصر أكتوبر جاء انعكاسا لما جرى في 1967

وأكد الدكتور جمال شقرة، أن نصر أكتوبر جاء انعكاسا لما جرى في الخامس من يونيه عام 1967، بما صاحبه من صدمة كبرى عاشها الشعب بأكمله فصار ذلك بمثابة وقودًا دافعًا تجاه الانتصار.

وأوضح أن مذكرات كبار رجالات العدو من جنرالات وساسة، تشير إلى أن النصر الخاطف الذي حققته إسرائيل في يونيو 1967، ولم يحقق لها الأمان.

خصم 50% على جميع إصدارات المجلس

يذكر أنه فضلًا عن هذه الأمسية الاحتفالية، يطرح المجلس الأعلى للثقافة عدد من الإصدارات بهذه المناسبة المهمة، فضلًا عن تقديم خصم بنسبة 50% على جميع إصدارات المجلس المتعلقة بانتصارات أكتوبر المجيدة.