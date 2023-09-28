رئيس «الأعلى للثقافة» يكشف تفاصيل الترشح لجائزتي «التفوق» و«التشجيعية»

كشف الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تفاصيل الإعلان عن فتح باب الترشح للجائزة التشجيعية وجائزة التفوق لعام 2024، مؤكدًا أنها تبدأ من أول أكتوبر وتنتهي في آخر ديسمبر، أي تستمر لمدة 3 أشهر للترشيح والتقدم.

نوعان من الجوائز

وأضاف «عزمي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «لدينا نوعان من الجوائز، فجوائز التشجيعية والتفوق يقدم الأفراد فيها، ولكن بالنسبة إلى جوائز الدولة التقديرية والنيل تأتي فيها ترشيحات من قبل الجهات والمؤسسات المعتمدة من المجلس الأعلى للثقافة مثل الجامعات والنقابات والجمعيات العلمية والمؤسسات الثقافية».

جائزة التفوق المقدمة من الأعلى للثقافة

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أنّ جائزة التفوق إما يكون فيها ترشيحات من المؤسسات أو يتقدم الأفراد لها، أما بالنسبة إلى جائزة الدولة التشجيعية، فهي مفتوحة للأفراد كي يتقدموا بصفة شخصية، وفي جميع الأحوال تستمر فترة الترشيح والتقدم لمدة 3 أشهر.