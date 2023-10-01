خصم 50% على إصدارات «الأعلى للثقافة» احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

يعقد المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمي، سلسلة من الندوات الثقافية، وسلسلة محاضرات إلكترونية بمناسبة الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر، كما يصدر المجلس عددًا من الإصدارات بهذه المناسبة، إضافة إلى خصم 50% على جميع إصدارات المجلس المتعلقة بالموضوع.

وتقام الفعاليات بمشاركة عدد كبير من أبطال حرب أكتوبر المجيدة والإعلاميين والكتاب والمؤرخين والأدباء، حيث يعقد المجلس ندوة بعنوان «أكتوبر من الألف إلى الياء» يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، وندوة «شاهد على النصر.. شهادات من خارج الجبهة» يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، وذلك في تمام السادسة مساء بالمجلس الأعلى للثقافة.

كما تُعقد ندوة «الشفافية الإعلامية ودورها في زرع الثقة بالنصر»، يوم الخميس 12 أكتوبر 2023، في الحادية عشرة صباحًا، بالمعهد العالي للإعلام بمدينة الثقافة والفنون، وندوة «أكتوبر بعد 50 عامًا.. رسائل إلى المستقبل»، وذلك يوم الإثنين 16 أكتوبر 2023 في السادسة مساءً، بالمجلس الأعلى للثقافة.

ويعقد المجلس عددًا من المحاضرات التي تبث عبر صفحته على فيس بوك، منها محاضرة بعنوان «صورة البطل في الأدب العربي» يلقيها الكاتب والروائي السيد نجم، ومحاضرة بعنوان «حكايات النصر.. أكتوبر في الأدب الشعبي المصري»، يُقدمها خالد أبو الليل، أستاذ الأدب الشعبي، وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة.