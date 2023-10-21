توقيع الكشف الطبي على 1900 حالة مجانا في قافلة بمركز أبو قرقاص بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

قافلة طبية بقرية الفقاعي في أبوقرقاص

من جانبه صرح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة الطبية التى نفذت بقرية الفقاعى بمركز أبوقرقاص، على مدار يومي 18 و 19 أكتوبر الجاري شملت توقيع الكشف الطبي فى عدد من التخصصات المختلفة منها (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان - مسالك) وضمن إجراءات وقائية مشددة.

عقد ندوات تثقيف صحي

وأضاف وكيل صحة محافظة المنيا، أنه تم الكشف على 1901 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان، منها 234 حالة جراحة، 415 حالة أطفال، 342 باطنة، 91 نساء، 127 أسنان، 171 جلدية، 48 تنظيم أسرة، 158رمد، 156 أنف واذن، 159 مسالك بولية، وإجراء 119 تحليلاً متنوعاً، و 6 موجات صوتية، 5 حالات أشعة سينية، و كشف مبكر للضغط والسكر لـ 118 مترددا، وخلع أسنان لــ7 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 21 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لــ 157 مترددا.