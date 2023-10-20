مسيرات حاشدة في شوارع المنيا تضامنا مع الأشقاء في فلسطين

انطلقت مسيرات حاشدة في شوارع محافظة المنيا تضامنًا مع الأشقاء في فلسطين وللمطالبة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على الأهالي في قطاع غزة.

هتافات في مسيرة دعم فلسطين

وردد المشاركون في المسيرة هتافات تضامنية مع الشعب الفلسطيني منها: «القدس عربية، الفلسطينيين أصحاب الأرض، عاشت فلسطين، لا للإبادة الجماعية للفلسطينيين».

رفض العدوان الإسرائيلي

وأكد المشاركون في المسيرات الداعمة للأشقاء في فلسطين، أن كل القوانين والأعراف الدولية ترفض ممارسات إسرائيل ومحاولاتها إبادة الشعب الفلسطيني وطردهم من أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية.

كما أعلن المشاركون رفضهم لمخطط دولة الاحتلال الإسرائيلية لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، إذ تعد نقلًا للصراع من قطاع غزة إلى سيناء، ما يؤدي إلى زعزعة أمن مصر ومنطقة الشرق الأوسط بالكامل.