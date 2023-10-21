تحرير 22 محضرا تموينيا خلال حملات على الأسواق بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، حملات تموينية مكثفة بناء على توجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، ومجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة، وذلك لمتابعة الأسعار، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

حملات على الأسواق في البحيرة

وشملت الحملة المرور على الأسواق وفحص شكاوى المواطنين لمعرفة مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، وأسفرت الحملة عن تحرير 22 محضرا تموينيا.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين لمحلات البقالة لبيعها سجاير بأزيد من السعر الرسمي، كما تم تحرير محضرين ضد أصحاب محلات الجزارة لعرضها لحوم مكشوفة، و9 محاضر لأنشطة تجارية مختلفة لعدم الإعلان عن الأسعار، وجار عرض المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات تموينية مكبرة في البحيرة

كما تم تنفيذ حملات مرورية مكبرة على 15 هايبر ماركت بدمنهور، لضبط الأسعار، والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية، أسفرت عن تحرير 8 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم إعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.