محافظ أسيوط: تنظيم جلسات التشاور المجتمعي لمناقشة الأثر البيئي لـ7 مشروعات

أعلن اللواء عصام سعد محافظ، عن عقد العديد من جلسات التشاور المجتمعي لمناقشة دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروعات الجاري تنفيذها بمراكز أبو تيج والغنايم والبداري وأبنوب وحي غرب، خلال الأيام الماضية، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي تتضمن إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية، ويجري تنفيذها بالتنسيق مع كل الجهات التنفيذية والتي تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه.

تقييم الأثر البيئي للمشروعات

وأشار المحافظ إلى أن جلسات التشاور المجتمعي بمراكز وأحياء المحافظة تضمنت مناقشة ودراسة تقييم الأثر البيئي لمشروعات نقل سوق المواشي من مدينة أبو تيج للظهير الصحراوي بقرية الزرابي، وإنشاء مول تجاري بالتمليك القبلي ورصف حارات الشيخة نفيسة بحي غرب وجلسة التشاور البيئي لإنشاء سوق الجملة العمومي للخضار والفاكهة بقرية الكوم الأحمر بمركز البداري، وجلسة تشاور تقييم الأثر البيئي لتطوير وتجديد موقف سيارات مركز ومدينة الغنايم، وإنشاء سوق حضرية للباعة الجائلين بمركز أبنوب.

وخلال الجلسات تم عرض ومناقشة الأثر البيئي للمشروعات الجاري تنفيذها والاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم حتى يتثنى تلافي كافة الملاحظات ومراعات جميع التأثيرات البيئية والاجتماعية خلال تنفيذ المشروعات واستخدام أحدث الطرق للحد من التأثيرات السلبية والبدء الفعلي في تنفيذ المشروعات واتخاذ إجراءات مراحل التنفيذ.

7 مشروعات بـ555 مليون جنيه

وأكد محافظ أسيوط أن المشروعات النهائية التي سيجرى تنفيذها بالقرى والمراكز والأحياء ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تتم وفقًا لاحتياجات المواطنين والتي تتضمن إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية، ويجري تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والتي تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه.

وتشمل مشروع إنشاء سوق ومجمع تجاري وإداري بمنطقة التمليك القبلي بمدينة الأربعين بحي غرب وسوق عمومية للخضار والفاكهة بمركز ومدينة البداري على مساحة 5 أفدنة، وتطوير ورفع كفاءة منطقة مواقف نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط وإحلال وتجديد موقف سيارات مدينة الغنايم (الغنايم - أسيوط) على مساحة 1000 متر، وإنشاء سوق حضرية للباعة الجائلين بمدينة أبنوب على مساحة 550 مترا.

يأتي ذلك بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة الحارات والشوارع الضيقة بمنطقة الشيخة نفيسة وشارع نادي غرب البلد بحي غرب وإنشاء سوق ماشية بقرية الزرابي بمركز أبوتيج، فضلاً عن تطوير التكتلات الاقتصادية الرمان والنباتات الطبية العطرية، إضافة إلى عمل دراسة جدوى لإنشاء مجمع صناعات زراعية بالبداري، وجارٍ ترفيقه من الخطة الاستثمارية بمبلغ 100 مليون جنيه، إضافة إلى تدعيم المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بمعدات وأجهزة حديثة.

وأوضح يحيى زكريا، أن جلسات دراسة تقييم الأثر البيئي تتم وفقا لأحكام اتفاقية قرض البنك الدولي ودليل التشغيل ووفقاً لما سيتم تقييمه والتحقق منه خلال تقييم الأداء المتوقع في شهر أكتوبر الجاري، فضلا عن الاستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين لتلافي كافة الملاحظات وتحقيق التنفيذ الجيد للمشروعات.