عرض فيلم «Limited» في سينما زاوية ضمن فعاليات برنامج ويس أندرسون اليوم

تتابع سينما زاوية في وسط البلد عروض برنامجها «أعمال ويس أندرسون»، والذي يعرض على مدار شهري سبتمبر وأكتوبر مجموعة من أبرز أعمال المخرج الأمريكي ويس أندرسون، ويعرض في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم فيلم «Limited».

قصة فيلم «Limited»

فيلم «Limited» من إنتاج عام 2007، وتدور أحداثه حول ثلاثة إخوة ينطلقون في رحلة للبحث عن الذات بالقطار حول الهند، بعد عام من موت والدهم، بغرض الترابط ببعضهم البعض واكتشاف ذاتهم، وتنحرف رحلتهم الروحية والعائلية بشكل سريع ومضحك عن المسار المخطط له مسبقاً.

ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة من نجوم هوليوود، من بينهم جيسن شوارتزمن، وأدريان برودي، وأوين ويلسون، إضافة إلى بيل موري وناتالي بورتمان.

وعُرض الفيلم لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي الدولي الرابع والستين في المنافسة على جائزة الأسد الذهبي، واختير ضمن أفضل أفلام العام في حفل توزيع جوائز NYFCO لعام 2007، وتلقى الفيلم مراجعات إيجابية بشكل عام من النقاد وحقق 35 مليون دولار بميزانية قدرها 17.5 مليون دولار.

استمرار عروض برنامج «أعمال ويس أندرسون» حتى 7 أكتوبر

وتستمر عروض برنامج «أعمال ويس أندرسون» في سينما زاوية حتى 7 أكتوبر المقبل، وتشمل عرض سبع أفلام من أبرز أعمال المخرج الأمريكي ومن بينها «The Royal Tenenbaums»، و«The Life Aquatic with Steve Zissou» بالإضافة إلى «The Grand Budapest Hotel»