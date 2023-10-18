6 معلومات عن «Killers of the Flower Moon» قبل عرضه في مصر

تبدأ سينما زاوية بوسط البلد، اليوم، عروض فيلم «Killers of the Flower Moon» للمخرج مارتن سكورسيزي، ويعتبر العرض الأول للفيلم بعد مشاركته في الدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي في مايو الماضي، حيث تلقى الفيلم تصفيقًا حارًا لمدة تسع دقائق في نهاية عرضه في المهرجان، وفيما يلي أبرز معلومات عن الفيلم قبل عرضه:

- فيلم «Killers of the Flower Moon» مأخوذ عن رواية بنفس العنوان للكاتب ديفيد جران، والصادرة عام 2017.

200 مليون دولار ميزانية الفيلم

- تبلغ ميزانية الفيلم 200 مليون دولار، ويعد أكبر مبلغ تم إنفاقه على فيلم تم تصويره في ولاية أوكلاهوما، وفقا لما نشره موقع «إنترتينميت تو نايت».

- تدور أحداث الفيلم في عشرينات القرن الماضي، حول مجموعة من جرائم القتل التي تستهدف أعضاء قبيلة أوساج في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد اكتشاف النفط على أرض القبيلة، ما يشعل تحقيقًا كبيرًا لمكتب التحقيقات الفدرالي.

- يشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود من بينهم النجم ليوناردو دي كابريو، وروبرت دي نيرو، وليلي جلادستون، جيسي بليمونز، وتانتو كاردينال، وجون ليثجو، وبريندان فريزر.

إشادات نقدية بـ«Killers of the Flower Moon»

- يمثل الفيلم التعاون السينمائي السادس بين مارتن سكورسيزي وليوناردو دي كابريو، والعاشر بين سكورسيزي وروبرت دي نيرو.

- حصد الفيلم ردود أفعال إيجابية وإضادات نقدية بعد عرضه الأول في مهرجان كان السينمائي، حيث اعتبره البعض «ذروة فنية أخرى» لمخرجه مارتن سكورسيزي، وأشاد بيتر ديبروج من مجلة «فارايتي» بالقصة والشخصيات والموضوع، لكنه أعرب عن أسفه لطول وقت العرض البالغ 3 ساعات ونصف ساعة، وفي صحيفة «الجارديان»، وصف بيتر برادشو الفيلم بأنه «ملحمة من الرعب الوجودي حول ولادة القرن الأمريكي، وهي قصة مروعة عن عمليات القتل التسلسلية شبه الإبادة الجماعية».