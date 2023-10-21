«كوفية» من أبو عمار لـ أبو رامي.. تفاصيل صداقة عادل إمام وياسر عرفات

لم يكن الزعيم عادل إمام يوًما منفصلًا عما يحدث على الساحة السياسية المصرية والعربية، ولم يترك فرصة للإعلان عن دعمه ومساندته الدائمة للقضية الفلسطينية، خاصة أنَّه كانت تجمعه علاقة مقربة بالرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وفقًا لما رواه الزعيم في لقاء تلفزيوني سابق.

«كنت صديق ياسر عرفات»، قالها الفنان عادل إمام، موضحًا أن الرئيس الفلسطيني كان يحرص على مقابلته عند حضوره إلى مصر، إذ كانت تجمعهما علاقة ود وصداقة، وكان يطلق عليه اسم «أبو رامي»، كما أهداه «كوفيه» فلسطينية.

عادل إمام يتحدث عن القضية الفلسطينية

كما أعلن عادل إمام في لقاء سابق مع الإعلامي إبراهيم حجازي دعمه الشديد لكل ما هو فلسطيني، ولكن حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون من الداخل على حد تعبيره، قائلًا: «يجب أن تجد المقاومة الفلسطينية تكنيك آخر يضمن الحماية للمواطنين، يجب أن أقدر قوة عدوي، الإسرائيليون يضربون بقسوة دون ضمير، ولذلك يجب أن توفر المقاومة حماية للشعب وللمدنيين حتى لا أعرضهم للهلاك أمام صمت عالمي، أمام جرائم ومذابح جيش العار الإسرائيلي».