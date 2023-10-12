خالد زكي يكشف كواليس آخر مكالمة هاتفية جمعته بـ عادل إمام: كان بيعزيني

طمأن الفنان خالد زكي، جمهور الزعيم عادل إمام، على حالته الصحية في ظل الشائعات التي تُثار من حين لآخر بشأن صحة الأخير.

وقال زكي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن عادل إمام بخير وفي أفضل حال، مضيفاً: «ربنا يديله الصحة، فقد حرص على تعزيتي بعد وفاة زوجتي، وحدثني عبر الهاتف لما يزيد عن ربع ساعة، وكان زي الفل».

خالد زكي سعيد بتكريمه من مهرجان الإسكندرية

وفي سياق مختلف، أبدى خالد زكي سعادة بالغة إزاء تكريمه من مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 39، حيث اعتبر هذا التكريم بمثابة تتويج لمسيرته الفنية، بخاصة وأنه لمس محبة الجمهور وزملائه داخل الوسط الفني في ندوة تكريمه التي أقيمت داخل أحد فنادق الإسكندرية، بحسب قوله.

خالد زكي: تكريم الفنان تُحمله مسؤولية أكبر

وتابع: التكريم والجوائز يحُمل الفنان مسؤولية أكبر لما هو قادم، وتدفعه إلى أن يقدم أفضل ما لديه حتي في أخر عمره، فتلك الجوائز تدفعه إلى الإجادة أكثر.