بعد وفاته.. حكاية عمل فني شارك فيه أشرف مصيلحي مع الزعيم عادل إمام

حالة من الحزن وصدمة كبيرة حلت على الوسط الفني، بعد انتشار خبر وفاة الفنان أشرف مصيلحي، منذ قليل، وذلك بعد صراع كبير مع مرض السرطان، وتدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ خلال الأسابيع الماضية، وكان سببًا في رحيله عن عمر ناهز الـ49 عامًا، إذ تتحول منصات التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء، وسط الحزن الذي حل على محبيه.

تاريخ طويل في عالم الفن جمع أشرف مصيلحي بكبار الممثلين

طوال مشور الفنان الراحل أشرف مصيلحي، قدم العديد من الأدوار، التي ستظل عالقة في أذهان محبيه وجمهوره، فضلا عن أنه استطاع من خلالها أن يحتل مكانة كبيرة في الوسط الفني، خاصة أن ذلك المشوار سطَّره بجانب الممثلين الكبار مثل الفنان الكبير عادل إمام، والفنان صلاح السعدني، والفنانة يسرا، والفنان الراحل نور الشريف، والفنان الراحل خالد صالح.. وغيرهم.

«عوالم خفية» كان هذا المسلسل الأبرز في رحلة الفنان الراحل أشرف مصيلحي، بجانب الزعيم عادل إمام، إذ عُرِض المسلسل في رمضان 2018م، على شبكة قنوات سي بي سي، وهو من بطولة عادل إمام، تأليف أمين جمال، محمد محرز ومحمود حمدان وإخراج رامي إمام، ولعب حينها «مصيلحي» شخصية زياد.

حكاية المسلسل

أما عن قصة مسلسل «عوالم خفية»، تقود الصُّدفة هلال كامل الصحفي، الذي لعب دوره الزعيم عادل إمام، إلى العثور على مذكرات ممثلة قُتلت منذ سنوات، وقُيّد الحادث على أنه حادث انتحار، وبمطالعته لتفاصيل مُذكراتها، تأكد من أنها قُتلت بيد مافيا الفساد، خوفًا من إفشاء أسرارهم من خلال مُذكراتها التي قررت كتابتها في أيامها الأخيرة، بعدما ابتعدت عنها الأضواء والشهرة، ومن خلال متابعته لتفاصيل السطور والحروف والرموز المكتوبة، قرر هلال الاستعانة بفريق عمل، خاصة بعدما تشعّبت قضايا الفساد، وتنوعت الجرائم، وكثرت الأسماء، وأغلبها لشخصيات ذات نفوذ كبير، ما يعرضه هو شخصيًا للخطر.

بداية أشرف مصيلحي في الفن

درس الفنان أشرف مصيلحي بالمعهد الفني الصناعي، وهو من مواليد 1974 واحترف مهنة التمثيل بسبب عشقه لها، وقدم أول أدواره أمام نجمة الجماهير نادية الجندي في فيلم يحمل اسم «بونو بونو».