شقيق عادل إمام يرد على شائعات مرضه: «بخير ويتابع أخباره على المواقع»

لازالت الشائعات تواجه الفنان عادل إمام، بشأن تدهور حالته الصحية، وابتعاده عن الوسط الفني خلال السنوات الماضية، بسبب مرضه.

حقيقة مرض الفنان عادل إمام

ومن جهته، أكّد المنتج عصام إمام شقيق عادل إمام لـ«الوطن»، أنَّ الفنان عادل إمام بصحة جيدة، ويقضي معظم وقته مع أولاده وأحفاده، ولا صحة لأي شائعات خاصة بمرضه أو تدهور حالته الصحية.

وطالب عصام إمام، بتحري الدقة قبل نشر أي أخبار تخص الزعيم، خاصة أنَّه يتابع المواقع الإخبارية باستمرار.

آخر أعمال الفنان عادل إمام

يعتبر مسلسل فلانتيو بطولة الفنان عادل إمام، آخر أعماله في الدراما، وجسّد من خلال المسلسل دور نور عبدالحميد الشهير بـ«فلانتينو» والذي يمتلك هو وزوجته عفاف سلسلة مدارس يطلق عليها اسم مدارس فلانتينو، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

المسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته كلا من دلال عبد العزيز، حمدي المرغني، محمد الكيلاني، وعدد أخر من النجوم.