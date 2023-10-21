«مصر أكتوبر»: تصريحات السيسي في قمة القاهرة للسلام خارطة طريق لإنهاء أزمة فلسطين

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن انطلاق قمة القاهرة للسلام لبحث القضية الفلسطينية وسط مشاركة دولية وإقليمية واسعة استجابة للرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية في التوصل لوضع حل شامل وجذري للقضية الفلسطينية.

خطاب السيسي يعبر عن مأساة الشعب الفلسطيني

وأضافت في بيان لها أن تصريحات الرئيس السيسي خلال قمة القاهرة للسلام جاءت معبرة عن المأساة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، كما أن كلمته تعد خارطة طريق لإنهاء هذه المأساة الإنسانية، مشيدة بتصريحات الرئيس السيسي بتأكيده على إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري بأن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حسب مصرأبدا.

وأشارت إلى أن قمة القاهرة للسلام تهدف إلى وقف التصعيد في قطاع غزة، بالإضافة إلى إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، مؤكدة أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات القيادة السياسية، فالقيادة السياسية لم تدخر جهدا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل

وطالبت رئيس حزب مصر أكتوبر المجتمع الدولي بالتدخل للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار على المدنيين الأبرياء الذين لا ذنب لهم، موضحة أن الدولة تدعم الشعب الفلسطيني في مطالبته بكل حقوقه المشروعة، وموقفها تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ ولن يتغير، كما أن مصر تكثف جهودها منذ اللحظة الأولى لوقف التصعيد في القطاع.